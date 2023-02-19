Украина. Премьер лига19 февраля 2023, 04:59 |
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ВИДЕО. Ворскла со щитом. Награждение победителей BGV Winter Cup 2023
Полтавчане выиграли товарищеский турнир
19 февраля 2023, 04:59 |
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В субботу состоялся поединок «BGV Winter Cup 2023», в котором полтавская «Ворскла» в серии пенальти одолела житомирское «Полесье» (основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2). Отметим, что полтавчане дважды проигрывали по ходу встречи.
Таким образом, «зелено-белые» набрали семь очков и стали победителями товарищеского турнира.
Лучшим игроком матча «Полесье» – «Ворскла» признан полузащитник полтавского клуба Таулант Сефери.
После встречи состоялась церемония награждения.
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