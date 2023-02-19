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Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 04:59 |
131
0

ВИДЕО. Ворскла со щитом. Награждение победителей BGV Winter Cup 2023

Полтавчане выиграли товарищеский турнир

19 февраля 2023, 04:59 |
131
0
ВИДЕО. Ворскла со щитом. Награждение победителей BGV Winter Cup 2023
ФК Ворскла

В субботу состоялся поединок «BGV Winter Cup 2023», в котором полтавская «Ворскла» в серии пенальти одолела житомирское «Полесье» (основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2). Отметим, что полтавчане дважды проигрывали по ходу встречи.

Таким образом, «зелено-белые» набрали семь очков и стали победителями товарищеского турнира.

Лучшим игроком матча «Полесье» – «Ворскла» признан полузащитник полтавского клуба Таулант Сефери.

После встречи состоялась церемония награждения.

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Полесье Житомир Ворскла Полтава Winter Cup 2023 Полесье - Ворскла награждение
Источник Sport.ua
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