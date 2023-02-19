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Англия
19 февраля 2023, 03:32 | Обновлено 19 февраля 2023, 03:33
710
1

Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном

Лондонцы проиграли аутсайдеру

19 февраля 2023, 03:32 | Обновлено 19 февраля 2023, 03:33
710
1
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу состоялся поединок 24 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» неожиданно уступил аутсайдеру чемпионата «Саутгемптону» со счетом 0:1.

На 64-й минуте встречи на поле вышел украинец Михаил Мудрик, который заменил Мадуэке. Отметим, что впервые за четыре последних встречи Мудрик не вышел в старте своей команды.

Авторитетный портал Whoscored поставил украинцу оценку 5,8, и это худшая оценка среди игроков обеих команд.

Естественно, болельщики «Челси» остались очень недовольны игрой команды. Досталось и Мудрику. Но при этом фаны лондонского клуба отмечают, что у «Челси», в частности у украинца, нет перспектив при нынешнем наставнике «синих» Грэме Поттере.

TiGGeRZ: «В «Челси» и схемах, основанных на владении мячом, нужно постоянно поддерживать высокий темп, даже если это снижает стартовую скорость нападающих. То же самое с Мудриком и Нони. И это не может измениться сразу, нужен как минимум год правильной работы».

Son_of_Tate: «Мудрик очень талантливый, но ему нужен хороший тренер… Сейчас его карьера под угрозой, потому что у него нет направления, как и у его наставника».

Praveen: «У меня есть сомнения насчет Мудрика, но абсолютно никто не может/не должен судить его или кого-либо по этому поводу при Поттере».

Central do Chelsea: «Челси» умудрился стать хуже с Энцо Фернандесом, Жоао Феликсом и Мудриком… Поттер добился невозможного».

Comr. Bassey: «Уровень уверенности топовых игроков, таких как Жоао Феликс, Мудрик и Энцо постепенно снижается по мере того, как «Челси» проигрывает и играет вничью неделю за неделей. Тодд Боули, уберите Поттера и пригласите технически грамотного и мотивированного тренера».

Spades: «Перестаньте мечтать и проснитесь. «Челси» тренирует клоун, который не выигрывал ни одной игры уже столько недель. Оставьте Мудрика в покое».

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Источник Sport.ua
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WildeKater
Ну да, если бы вынесли в заголовок "Дайте Мудрику спокій" статья явно набрала бы меньше просмотров. Кликбейт, такой кликбейт))
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