Украина. Премьер лига19 февраля 2023, 01:25 |
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ВИДЕО. Поддерживая форму. Селезнев отметился дублем в футзальном матче
Команда форварда проиграла
19 февраля 2023, 01:25 |
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Форвард «Миная» Евгений Селезнев принял участие в товарищеском матче по футзалу, который состоялся в Ивано-Франковске.
Футболист сыграл за команду «Гата» (Калуш), которая проиграла «Угринам». При счете 0:4 Селезнев отметился дублем в ворота соперников, сократив отставание.
В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги Селезнев провел за «Минай» 1 поединок. Ранее появилась информация, что 37-летний форвард не тренируется с закарпатским клубом и больше не сыграет в составе «Миная».
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