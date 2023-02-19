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  4. ВИДЕО. Поддерживая форму. Селезнев отметился дублем в футзальном матче
Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 01:25 |
61
0

ВИДЕО. Поддерживая форму. Селезнев отметился дублем в футзальном матче

Команда форварда проиграла

19 февраля 2023, 01:25 |
61
0
ВИДЕО. Поддерживая форму. Селезнев отметился дублем в футзальном матче
Instagram. Евгений Селезнев

Форвард «Миная» Евгений Селезнев принял участие в товарищеском матче по футзалу, который состоялся в Ивано-Франковске.

Футболист сыграл за команду «Гата» (Калуш), которая проиграла «Угринам». При счете 0:4 Селезнев отметился дублем в ворота соперников, сократив отставание.

В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги Селезнев провел за «Минай» 1 поединок. Ранее появилась информация, что 37-летний форвард не тренируется с закарпатским клубом и больше не сыграет в составе «Миная».

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Источник Sport.ua
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