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Чемпионат Италии
Интер Милан
18.02.2023, FT 3 : 1
Удинезе
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Италия
19 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 19 февраля 2023, 01:34
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Интер нанес поражение Удинезе с голами Лукаку, Мхитаряна и Лаутаро

Набрав 47 очков, «Интер» занимает 2-е место, отставая от «Наполи» на 15 очков

19 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 19 февраля 2023, 01:34
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0
Интер нанес поражение Удинезе с голами Лукаку, Мхитаряна и Лаутаро
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро и Мхитарян

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Удинезе» со счетом 3:1.

У миланского клуба голами отличились Ромелу Лукаку, Генрих Мхитарян (экс-игрок «Шахтера») и Лаутаро Мартинес. Гости на три мяча ответили лишь точным ударом Санди Ловрича.

«Интер» с 47 очками занимает 2-е место, отставая от «Наполи» на 15 очков. «Удинезе» с 30 очками находится на 9-й позиции.

Серия А. 23-й тур, 18 февраля

Интер – Удинезе – 3:1

Голы: Лукаку, 20 (пен), Мхитарян, 73, Лаутаро Мартинес, 89 – Ловрич, 43

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Лукаку, 20 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Ловрич, 43 мин.

ГОЛ! 2:1. Мхитарян, 73 мин.

ГОЛ! 3:1. Лаутаро Мартинес, 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Санди Ловрич (Удинезе).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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