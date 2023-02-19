Интер нанес поражение Удинезе с голами Лукаку, Мхитаряна и Лаутаро

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Удинезе» со счетом 3:1.

У миланского клуба голами отличились Ромелу Лукаку, Генрих Мхитарян (экс-игрок «Шахтера») и Лаутаро Мартинес. Гости на три мяча ответили лишь точным ударом Санди Ловрича.

«Интер» с 47 очками занимает 2-е место, отставая от «Наполи» на 15 очков. «Удинезе» с 30 очками находится на 9-й позиции.

Серия А. 23-й тур, 18 февраля

Интер – Удинезе – 3:1

Голы: Лукаку, 20 (пен), Мхитарян, 73, Лаутаро Мартинес, 89 – Ловрич, 43

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Лукаку, 20 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Ловрич, 43 мин.

ГОЛ! 2:1. Мхитарян, 73 мин.

ГОЛ! 3:1. Лаутаро Мартинес, 89 мин.