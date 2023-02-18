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Чемпионат Испании
Бетис
18.02.2023, FT 2 : 1
Вальядолид
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Испания
18 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 19 февраля 2023, 00:18
55
0

ВИДЕО. Мальорка нанесла поражение Вильярреалу в матче с шестью голами

18 февраля состоялось несколько матчей 22-го тура чемпионата Испании

18 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 19 февраля 2023, 00:18
55
0
ВИДЕО. Мальорка нанесла поражение Вильярреалу в матче с шестью голами
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля состоялось несколько матчей 22-го тура чемпионата Испании.

«Мальорка» нанесла поражение «Вильярреалу» с матче с шестью голами (4:2).

Ниже приведены видеообзоры поединков

Ла Лига. 22-й тур

Реал Сосьедад – Сельта – 1:1

Голы: Оярсабаль, 5 – Ле Норман, 90+3 (автогол)

Бетис – Вальядолид – 2:1

Голы: Хуанми, 2, Каналес, 45+4 (пен) – Ларин, 30

Мальорка – Вильярреал – 4:2

Голы: Кадевере, 20, Родригес, 45, 56, Мурики, 63 – Моралес, 43, Чуквуезе, 50

События матча

45’
ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Каналес (Бетис).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Вальядолид).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанми (Бетис).
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Источник Sport.ua
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