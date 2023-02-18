18.02.2023, FT 2 : 1
Испания18 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 19 февраля 2023, 00:18
55
0
ВИДЕО. Мальорка нанесла поражение Вильярреалу в матче с шестью голами
18 февраля состоялось несколько матчей 22-го тура чемпионата Испании
18 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 19 февраля 2023, 00:18
55
0
18 февраля состоялось несколько матчей 22-го тура чемпионата Испании.
«Мальорка» нанесла поражение «Вильярреалу» с матче с шестью голами (4:2).
Ниже приведены видеообзоры поединков
Ла Лига. 22-й тур
Реал Сосьедад – Сельта – 1:1
Голы: Оярсабаль, 5 – Ле Норман, 90+3 (автогол)
Бетис – Вальядолид – 2:1
Голы: Хуанми, 2, Каналес, 45+4 (пен) – Ларин, 30
Мальорка – Вильярреал – 4:2
Голы: Кадевере, 20, Родригес, 45, 56, Мурики, 63 – Моралес, 43, Чуквуезе, 50
События матча
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Каналес (Бетис).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Вальядолид).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанми (Бетис).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 февраля 2023, 09:20 44
Валерий Василенко считает, что УАФ пойдет путем наименьшего сопротивления
Биатлон | 18 февраля 2023, 17:25 18
Золотые медали чемпионата мира выиграли итальянские спортсменки
Футбол | 18.02.2023, 22:20
Футбол | 18.02.2023, 08:59
Футбол | 18.02.2023, 01:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлон
17.02.2023, 08:30 7
18.02.2023, 07:30 27
18.02.2023, 16:31 26
18.02.2023, 09:37
17.02.2023, 14:34 6
17.02.2023, 08:00 61
17.02.2023, 22:49 35