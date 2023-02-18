Италия18 февраля 2023, 21:47 | Обновлено 18 февраля 2023, 22:33
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ВИДЕО. Гол Жуниора Мессиаса принес Милану победу над Монцей
Набрав 44 очка, «Милан» поднялся в топ-3 турнирной таблицы Серии А
18 февраля 2023, 21:47 | Обновлено 18 февраля 2023, 22:33
277
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В матче 23-го тура чемпионата Италии «Монца» дома проиграла «Милану» со счетом 0:1.
Единственный гол в игре забил нападающий россонери Жуниор Мессиас на 31-й минуте.
«Монца» проиграла впервые с 10 ноября 2022 года, после чего имела 4 победы и 4 ничьих.
«Милан» поднялся в топ-3 турнирной таблицы Серии А (44 очка), «Монца» замыкает топ-10 (29 баллов).
Серия А. 23-й тур, 18 февраля
Монца – Милан – 0:1
Гол: Мессиас, 31
Сампдория – Болонья – 1:2
Голы: Сабири, 68 (пен) – Сориано, 27, Орсолини, 90
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
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