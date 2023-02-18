ВИДЕО. Гол Жуниора Мессиаса принес Милану победу над Монцей

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Монца» дома проиграла «Милану» со счетом 0:1.

Единственный гол в игре забил нападающий россонери Жуниор Мессиас на 31-й минуте.

«Монца» проиграла впервые с 10 ноября 2022 года, после чего имела 4 победы и 4 ничьих.

«Милан» поднялся в топ-3 турнирной таблицы Серии А (44 очка), «Монца» замыкает топ-10 (29 баллов).

Серия А. 23-й тур, 18 февраля

Монца – Милан – 0:1

Гол: Мессиас, 31

Сампдория – Болонья – 1:2

Голы: Сабири, 68 (пен) – Сориано, 27, Орсолини, 90