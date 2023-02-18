Симеоне не покинет Атлетико Мадрид в конце сезона

Испанское издание Marca опровергло информацию о том, что главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне покинет команду в конце текущего сезона.

Как сообщает издание, Симеоне отработает до конца контракт, который рассчитан до лета 2024 года. Каковы дальнейшие перспективы сотрудничества сторон – не известно.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что заменить Симеоне может Марселино Тораль. Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.