Испания18 февраля 2023, 17:30 |
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Симеоне не покинет Атлетико Мадрид в конце сезона
Тренер отработает до конца контракт до 2024 года
18 февраля 2023, 17:30 |
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Испанское издание Marca опровергло информацию о том, что главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне покинет команду в конце текущего сезона.
Как сообщает издание, Симеоне отработает до конца контракт, который рассчитан до лета 2024 года. Каковы дальнейшие перспективы сотрудничества сторон – не известно.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что заменить Симеоне может Марселино Тораль. Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
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