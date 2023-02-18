WhoScored: Зинченко – один из лучших в матче Астон Вилла – Арсенал

Сегодня «Арсенал» в матче 24-го тура АПЛ на выезде вырвал победу 4:2 над «Астон Виллой». Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко в этом матче забил свой первый гол в составе «Канониров» и вообще в АПЛ.

В итоге Зинченко получил за матч оценку в 7,5 баллов от авторитетного статистического портала WhoScored. Среди всех участников матча более высокие баллы получили только Букайо Сака (8,2), Эдди Нкетия (8,1) и Мартин Эдегор (7,9).