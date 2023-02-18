Англия18 февраля 2023, 16:52 | Обновлено 18 февраля 2023, 17:38
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WhoScored: Зинченко – один из лучших в матче Астон Вилла – Арсенал
Украинский защитник забил свой первый гол в новой команде
18 февраля 2023, 16:52 | Обновлено 18 февраля 2023, 17:38
5410
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Сегодня «Арсенал» в матче 24-го тура АПЛ на выезде вырвал победу 4:2 над «Астон Виллой». Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко в этом матче забил свой первый гол в составе «Канониров» и вообще в АПЛ.
В итоге Зинченко получил за матч оценку в 7,5 баллов от авторитетного статистического портала WhoScored. Среди всех участников матча более высокие баллы получили только Букайо Сака (8,2), Эдди Нкетия (8,1) и Мартин Эдегор (7,9).
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Комментарии 3
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Арсеналу не хватает Жезуса
А Нкетія за шо? За те, що він запоров усі свої моменти?
Зинченко забил, слава Богу, но он оказалось не лучший, зря. Он по моему один из лучших.
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