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  4. WhoScored: Зинченко – один из лучших в матче Астон Вилла – Арсенал
Англия
18 февраля 2023, 16:52 | Обновлено 18 февраля 2023, 17:38
5410
3

WhoScored: Зинченко – один из лучших в матче Астон Вилла – Арсенал

Украинский защитник забил свой первый гол в новой команде

18 февраля 2023, 16:52 | Обновлено 18 февраля 2023, 17:38
5410
3
WhoScored: Зинченко – один из лучших в матче Астон Вилла – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня «Арсенал» в матче 24-го тура АПЛ на выезде вырвал победу 4:2 над «Астон Виллой». Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко в этом матче забил свой первый гол в составе «Канониров» и вообще в АПЛ.

В итоге Зинченко получил за матч оценку в 7,5 баллов от авторитетного статистического портала WhoScored. Среди всех участников матча более высокие баллы получили только Букайо Сака (8,2), Эдди Нкетия (8,1) и Мартин Эдегор (7,9).

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Астон Вилла - Арсенал Английская Премьер-лига WhoScored чемпионат Англии по футболу Астон Вилла
Источник WhoScored
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александр сашко
Арсеналу не хватает Жезуса
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+1
Обсервер Влад
А Нкетія за шо? За те, що він запоров усі свої моменти?
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+1
Анатолий Басов
Зинченко забил, слава Богу, но он оказалось не лучший, зря. Он по моему один из лучших.
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+1
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