Звездный бразильский форвард Неймар хочет остаться в «ПСЖ». Об этом сообщают французские СМИ.

В «ПСЖ» недовольны поведением Неймара в последнее время и хотят избавиться от 31-летнего бразильца. Однако сам игрок, несмотря на критику, хочет остаться во Франции.

По информации СМИ, после паузы на ЧМ-2022 первые 6 матчей «ПСЖ» Неймар провел с травмой. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.