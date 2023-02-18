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Франция
18 февраля 2023, 16:21 |
208
0

Неймар хочет остаться в ПСЖ

Звездный бразилец не планирует покидать Францию

18 февраля 2023, 16:21 |
208
0
Неймар хочет остаться в ПСЖ
ФК ПСЖ. Неймар

Звездный бразильский форвард Неймар хочет остаться в «ПСЖ». Об этом сообщают французские СМИ.

В «ПСЖ» недовольны поведением Неймара в последнее время и хотят избавиться от 31-летнего бразильца. Однако сам игрок, несмотря на критику, хочет остаться во Франции.

По информации СМИ, после паузы на ЧМ-2022 первые 6 матчей «ПСЖ» Неймар провел с травмой. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Источник L'Equipe
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