«Фантастическая командная работа». ЦЫГАНКОВ – о победе над Альмерией

Вчера, 17 февраля «Жирона» Виктора Цыганкова в матче 22-го тура Ла Лиги разгромила «Альмерию» 6:2. Сам украинец оформил гол + ассист, которые стали для него первыми результативными действиями в составе «Жироны».

Цыганков прокомментировал уверенную победу своей команды в Инстаграме:

«Фантастическая командная работа и невероятная поддержка от «Монтиливи». Только вперед, «Жирона».