Испания18 февраля 2023, 15:26 | Обновлено 18 февраля 2023, 15:32
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«Фантастическая командная работа». ЦЫГАНКОВ – о победе над Альмерией
Украинский вингер оформил гол + пас
18 февраля 2023, 15:26 | Обновлено 18 февраля 2023, 15:32
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Вчера, 17 февраля «Жирона» Виктора Цыганкова в матче 22-го тура Ла Лиги разгромила «Альмерию» 6:2. Сам украинец оформил гол + ассист, которые стали для него первыми результативными действиями в составе «Жироны».
Цыганков прокомментировал уверенную победу своей команды в Инстаграме:
«Фантастическая командная работа и невероятная поддержка от «Монтиливи». Только вперед, «Жирона».
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