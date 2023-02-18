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Испания
18 февраля 2023, 15:26 | Обновлено 18 февраля 2023, 15:32
792
0

«Фантастическая командная работа». ЦЫГАНКОВ – о победе над Альмерией

Украинский вингер оформил гол + пас

18 февраля 2023, 15:26 | Обновлено 18 февраля 2023, 15:32
792
0
«Фантастическая командная работа». ЦЫГАНКОВ – о победе над Альмерией
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вчера, 17 февраля «Жирона» Виктора Цыганкова в матче 22-го тура Ла Лиги разгромила «Альмерию» 6:2. Сам украинец оформил гол + ассист, которые стали для него первыми результативными действиями в составе «Жироны».

Цыганков прокомментировал уверенную победу своей команды в Инстаграме:

«Фантастическая командная работа и невероятная поддержка от «Монтиливи». Только вперед, «Жирона».

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Виктор Цыганков Жирона Альмерия
Источник Instagram
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