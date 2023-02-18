Зинченко – в основе Арсенала на матч против Астон Виллы

Сегодня, 18 февраля «Арсенал» в 24-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Астон Виллой». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Украинский полузащитник Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала» на матч.

Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Троссард, Нкетия