Англия18 февраля 2023, 13:44 | Обновлено 18 февраля 2023, 14:30
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Зинченко – в основе Арсенала на матч против Астон Виллы
Украинский хавбек снова выйдет с первых минут
18 февраля 2023, 13:44 | Обновлено 18 февраля 2023, 14:30
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Сегодня, 18 февраля «Арсенал» в 24-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Астон Виллой». Начало матча – в 14:30 по Киеву.
Украинский полузащитник Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала» на матч.
Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Троссард, Нкетия
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