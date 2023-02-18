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Англия
18 февраля 2023, 13:44 | Обновлено 18 февраля 2023, 14:30
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0

Зинченко – в основе Арсенала на матч против Астон Виллы

Украинский хавбек снова выйдет с первых минут

18 февраля 2023, 13:44 | Обновлено 18 февраля 2023, 14:30
344
0
Зинченко – в основе Арсенала на матч против Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня, 18 февраля «Арсенал» в 24-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Астон Виллой». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Украинский полузащитник Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала» на матч.

Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Троссард, Нкетия

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Источник Sport.ua
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