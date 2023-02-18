Микель АРТЕТА: «Мы должны показать свой максимум, чтобы победить»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от поединка 24-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».

«Есть аспекты, над которыми нам нужно постоянно работать. Сейчас эффективность наших действий у ворот соперника не так высока, как это было раньше, когда мы побеждали.

В предстоящем матче против «Астон Виллы» мы должны показать свой максимум, чтобы победить», - сказал Артета.

Матч «Астон Вилла» – «Арсенал» состоится в субботу, 18 февраля. Начало в 14:30 по Киеву.