Англия18 февраля 2023, 13:31 |
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Микель АРТЕТА: «Мы должны показать свой максимум, чтобы победить»
Наставник «Арсенала» – о предстоящем матче против «Астон Виллы»
18 февраля 2023, 13:31 |
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от поединка 24-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».
«Есть аспекты, над которыми нам нужно постоянно работать. Сейчас эффективность наших действий у ворот соперника не так высока, как это было раньше, когда мы побеждали.
В предстоящем матче против «Астон Виллы» мы должны показать свой максимум, чтобы победить», - сказал Артета.
Матч «Астон Вилла» – «Арсенал» состоится в субботу, 18 февраля. Начало в 14:30 по Киеву.
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