«Покойся с миром, мой друг». Джон Терри отреагировал на гибель Атсу

Легенда лондонского «Челси» Джон Терри отреагировал на новость о гибели полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу из-за последствий массированного землетрясения.

«Покойся с миром, мой друг», - написал Терри в своих социальных сетях.

Напомним, Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла».