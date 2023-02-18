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Англия
18 февраля 2023, 12:34 | Обновлено 18 февраля 2023, 13:19
1030
0

«Покойся с миром, мой друг». Джон Терри отреагировал на гибель Атсу

Футболисты вместе выступали в составе «Челси»

18 февраля 2023, 12:34 | Обновлено 18 февраля 2023, 13:19
1030
0
«Покойся с миром, мой друг». Джон Терри отреагировал на гибель Атсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Атсу

Легенда лондонского «Челси» Джон Терри отреагировал на новость о гибели полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу из-за последствий массированного землетрясения.

«Покойся с миром, мой друг», - написал Терри в своих социальных сетях.

Напомним, Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла».

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Источник Sport.ua
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