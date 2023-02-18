Англия18 февраля 2023, 12:34 | Обновлено 18 февраля 2023, 13:19
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«Покойся с миром, мой друг». Джон Терри отреагировал на гибель Атсу
Футболисты вместе выступали в составе «Челси»
18 февраля 2023, 12:34 | Обновлено 18 февраля 2023, 13:19
1030
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Легенда лондонского «Челси» Джон Терри отреагировал на новость о гибели полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу из-за последствий массированного землетрясения.
«Покойся с миром, мой друг», - написал Терри в своих социальных сетях.
Напомним, Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла».
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