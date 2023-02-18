Хатайспор – о гибели Кристиана Атсу: «Мы всегда будем тебя помнить»
Турецкий клуб выступил с заявлением о смерти 31-летнего форварда
Турецкий «Хатайспор» выступил с заявлением о гибели нападающего команды Кристиана Атсу. Ранее ганского футболиста нашли мертвым под завалами после землетрясения.
«Выражаем наши соболезнования. Кристиан будет похоронен в своем родном городе в Гане. Мы всегда будем тебя помнить. Пусть земля тебе будет пухом. Покойся с миром», - говорится в сообщении клуба.
Кристиан защищал цвета «Хатайспора» с сентября 2022 года. До этого он поиграл за лондонский «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон», «Порту» и другие клубы.
В составе сборной Ганы нападающий провел 60 матчей и забил десять мячей.
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