Калиду КУЛИБАЛИ: «Когда мяч у Мудрика в ногах, это похоже на волшебство»

31-летний защитник лондонского «Челси» и национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали поделился мнением об украинском вингере Михаиле Мудрике.

«Мне нравятся все наши новички. Хочу отметить Мудрика, давно наблюдал за его игрой. Мы немного общались в соцсетях, поэтому были уже знакомы.

Михаил очень хорош на тренировках, это быстрый футболист, который отлично работает с мячом. Фелиш тоже крут, все знают о его технике. Когда мяч в ногах этих парней, это похоже на волшебство», - сказал Кулибали.

Напомним, ранее Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком.