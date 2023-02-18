Калиду КУЛИБАЛИ: «Когда мяч у Мудрика в ногах, это похоже на волшебство»
Защитник «Челси» – об украинском вингере
31-летний защитник лондонского «Челси» и национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали поделился мнением об украинском вингере Михаиле Мудрике.
«Мне нравятся все наши новички. Хочу отметить Мудрика, давно наблюдал за его игрой. Мы немного общались в соцсетях, поэтому были уже знакомы.
Михаил очень хорош на тренировках, это быстрый футболист, который отлично работает с мячом. Фелиш тоже крут, все знают о его технике. Когда мяч в ногах этих парней, это похоже на волшебство», - сказал Кулибали.
Напомним, ранее Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком.
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