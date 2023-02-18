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  4. Калиду КУЛИБАЛИ: «Когда мяч у Мудрика в ногах, это похоже на волшебство»
Англия
18 февраля 2023, 11:22 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:25
1082
1

Калиду КУЛИБАЛИ: «Когда мяч у Мудрика в ногах, это похоже на волшебство»

Защитник «Челси» – об украинском вингере

18 февраля 2023, 11:22 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:25
1082
1
Калиду КУЛИБАЛИ: «Когда мяч у Мудрика в ногах, это похоже на волшебство»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

31-летний защитник лондонского «Челси» и национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали поделился мнением об украинском вингере Михаиле Мудрике.

«Мне нравятся все наши новички. Хочу отметить Мудрика, давно наблюдал за его игрой. Мы немного общались в соцсетях, поэтому были уже знакомы.

Михаил очень хорош на тренировках, это быстрый футболист, который отлично работает с мячом. Фелиш тоже крут, все знают о его технике. Когда мяч в ногах этих парней, это похоже на волшебство», - сказал Кулибали.

Напомним, ранее Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком.

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Калиду Кулибали Челси Михаил Мудрик
Источник Goal.com
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Комментарии 1
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donnerwetter
Вот может быть сегодня и увидим то волшебство,  если его выпустят против аутсайдеров. А то там много желающих кукурелей позабивать лузерам.)
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