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Англия
18 февраля 2023, 11:22 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:23
409
0

Британский миллиардер сделал предложение по покупке Манчестер Юнайтед

Джим Рэтклифф хочет стать владельцем «Красных дьяволов»

18 февраля 2023, 11:22 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:23
409
0
Британский миллиардер сделал предложение по покупке Манчестер Юнайтед

Британский миллиардер Джим Рэтклифф сделал предложение по покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Состояние Рэтклиффа оценивается в 13,3 миллиарда фунтов. Гигант химической промышленности «Ineos», который принадлежит Рэтклиффу, уже владеет французским клубом «Ницца», швейцарской «Лоазнной», а также одной из сильнейших велокоманд мира, «Ineos Grenadiers».

Главным соперником Рэтклиффа в борьбе за «Манчестер Юнайтед» будет катарский шейх Джасим бин Джабер Аль Тани, который свое официальное предложение сделал вчера.

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Катарский шейх сделал официальное предложение по покупке Манчестер Юнайтед
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Джим Рэтклифф Манчестер Юнайтед
Источник The Athletic
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