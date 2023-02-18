Британский миллиардер сделал предложение по покупке Манчестер Юнайтед
Джим Рэтклифф хочет стать владельцем «Красных дьяволов»
Британский миллиардер Джим Рэтклифф сделал предложение по покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.
Состояние Рэтклиффа оценивается в 13,3 миллиарда фунтов. Гигант химической промышленности «Ineos», который принадлежит Рэтклиффу, уже владеет французским клубом «Ницца», швейцарской «Лоазнной», а также одной из сильнейших велокоманд мира, «Ineos Grenadiers».
Главным соперником Рэтклиффа в борьбе за «Манчестер Юнайтед» будет катарский шейх Джасим бин Джабер Аль Тани, который свое официальное предложение сделал вчера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» разгромила «Альмерию» со счетом 6:2
Хавбек «Краковии» вернется в национальную команду