Британский миллиардер сделал предложение по покупке Манчестер Юнайтед

Британский миллиардер Джим Рэтклифф сделал предложение по покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Состояние Рэтклиффа оценивается в 13,3 миллиарда фунтов. Гигант химической промышленности «Ineos», который принадлежит Рэтклиффу, уже владеет французским клубом «Ницца», швейцарской «Лоазнной», а также одной из сильнейших велокоманд мира, «Ineos Grenadiers».

Главным соперником Рэтклиффа в борьбе за «Манчестер Юнайтед» будет катарский шейх Джасим бин Джабер Аль Тани, который свое официальное предложение сделал вчера.