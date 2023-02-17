Катарский шейх сделал официальное предложение по покупке Манчестер Юнайтед

Катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани сделал официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Консорциум бывшего премьер-министра Катара, а ныне председателя правления Qatar Islamic Bank сделал соответствующее заявление:

«Шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани сегодня подтвердил, что подал заявку на приобретение 100% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Он планирует вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами, а также – и это главное – снова сделать болельщиков сердцем «МЮ».

Предложение не предполагает никаких займов, и фонд Nine Two Foundation будет инвестировать средства в футбольные команды клуба, тренировочную базу и инфраструктуру более широкого назначения, в сообщества, которые клуб поддерживает, и улучшение опыта фанатов».

По информации СМИ, сумма сделки может составить 4,5 миллиарда евро.

«Манчестер Юнайтед» был выставлен на продажу еще в прошлом году. Среди возможных покупателей клуба фигурирует даже имя Илона Маска.