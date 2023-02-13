Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Илон Маск хочет приобрести Манчестер Юнайтед
Англия
13 февраля 2023, 19:03 | Обновлено 13 февраля 2023, 19:11
1376
8

Источник: Илон Маск хочет приобрести Манчестер Юнайтед

Вскоре будет представлено официально предложение

13 февраля 2023, 19:03 | Обновлено 13 февраля 2023, 19:11
1376
8
Источник: Илон Маск хочет приобрести Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Илон Маск

Известный американский инженер и предприниматель Илон Маск хочет приобрести футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают английские СМИ.

Маск готов предложить за клуб 4,5 миллиарда фунтов. Официальное предложение будет представлено 17 февраля. Суммарно состояние Маска сейчас оценивается в 157 миллиардов фунтов, что ставит его на второе место в списке самых богатых людей мира.

Американская семья Глейзеров, которая владеет «Манчестер Юнайтед» с 2003 года, выставили клуб на продажу в конце прошлого года. Ранее сообщалось об интересе к клубу со стороны Эмира Катара.

По теме:
Лидс – Ман Юнайтед – 0:2. Яркий матч с кучей моментов и сейвов. Видео голов
Суперкомпьютер определил шансы Арсенала и Ман Сити на чемпионство в АПЛ
У Де Хеа юбилей, а у Рэшфорда снова гол. Ман Юнайтед вырвал победу у Лидса
Илон Маск Манчестер Юнайтед Малкольм Глейзер
Источник Daily Mail
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
Теннис | 12 февраля 2023, 21:23 6
«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко
«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко

Легендарный украинский теннисист не мог упустить шанс подколоть своего друга

Не хватило разницы. Женская сборная Украины не сыграет на Евробаскете-2023
Баскетбол | 12 февраля 2023, 23:17 8
Не хватило разницы. Женская сборная Украины не сыграет на Евробаскете-2023
Не хватило разницы. Женская сборная Украины не сыграет на Евробаскете-2023

Сине-желтым не удалось попасть в топ-4 лучших вторых команд

Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Футбол | 13.02.2023, 16:43
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Источник: у игрока Зари остановилось сердце во время тренировки
Шахтер-2023: одна победа на сборах, с заменой Мудрику пока туго
Футбол | 13.02.2023, 12:46
Шахтер-2023: одна победа на сборах, с заменой Мудрику пока туго
Шахтер-2023: одна победа на сборах, с заменой Мудрику пока туго
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Футбол | 13.02.2023, 14:11
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Судьи извинились перед Арсеналом за VAR и созвали экстренную встречу
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хутин Пуйло
Судячи з того, шо він зробив з твіттером, то МанЮ приготуватись до чемпіоншипу
Ответить
+4
Stanislav Matusevych
Мізки б собі краще купив, любитель трампів та х-лят.
Ответить
+2
AndiM
Англійці дуже пошкодують якщо запустять до себе на горОд, цього трампівсько-кацапського козла.
Ответить
+1
Alex906
Лучше бы купил Динамо К.
Ответить
+1
Remark
По губам он себе проведет ... ой, опечатка, приобретет. Хотя может и не опечатка.
Ответить
0
Alexander Andrejtschuk
та це ж було вже) -маск скаже -жодної спортивної команди купувати не збираюсь).
Ответить
0
Spaceman
Це якась брехня і сплєтні..
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Саудовская Аравия. Названо вероятное место проведения боя Усик – Фьюри
Не Саудовская Аравия. Названо вероятное место проведения боя Усик – Фьюри
12.02.2023, 13:47 1
Бокс
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
12.02.2023, 07:45 14
Футбол
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
12.02.2023, 12:53 11
Футбол
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
ВИДЕО. Как Кукурелья систематически игнорировал Мудрика
12.02.2023, 21:24 103
Футбол
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
Не только Абидаль. Звезды футбола отправились в рф, чтоб поддержать россиян
12.02.2023, 17:30 16
Футбол
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
12.02.2023, 05:00 17
Бокс
Джошуа через Владимира Кличко передал послание Усику
Джошуа через Владимира Кличко передал послание Усику
11.02.2023, 18:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности