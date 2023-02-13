Источник: Илон Маск хочет приобрести Манчестер Юнайтед

Известный американский инженер и предприниматель Илон Маск хочет приобрести футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают английские СМИ.

Маск готов предложить за клуб 4,5 миллиарда фунтов. Официальное предложение будет представлено 17 февраля. Суммарно состояние Маска сейчас оценивается в 157 миллиардов фунтов, что ставит его на второе место в списке самых богатых людей мира.

Американская семья Глейзеров, которая владеет «Манчестер Юнайтед» с 2003 года, выставили клуб на продажу в конце прошлого года. Ранее сообщалось об интересе к клубу со стороны Эмира Катара.