Крутых выиграл первый матч на турнире ATP

Украинский теннисист Алексей Крутых (№169 ATP) успешно начал выступления в квалификации турнира ATP 250 в Дохе.

В первом раунде отбора украинец переиграл итальянца Маттео Арнальди (№109 ATP).

Доха. Первый круг квалификации

Алексей Крутых (Украина) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:2, 6:4

Это был второй очный матч теннисистов, счет сравнялся. Украинец взял реванш за поражение на челленджере на Тенерифе.

В следующем раунде отбора Крутых сразится против Юки Бхамбри (№684 ATP) или Павла Котова (№126 ATP).

Для Алексея это был первый матч на турнире ATP.