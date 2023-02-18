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ATP
18 февраля 2023, 11:24 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:33
678
2

Крутых выиграл первый матч на турнире ATP

Алексей победно стартовал в квалификации соревнований в Дохе

18 февраля 2023, 11:24 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:33
678
2
Крутых выиграл первый матч на турнире ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№169 ATP) успешно начал выступления в квалификации турнира ATP 250 в Дохе.

В первом раунде отбора украинец переиграл итальянца Маттео Арнальди (№109 ATP).

Доха. Первый круг квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:2, 6:4

Это был второй очный матч теннисистов, счет сравнялся. Украинец взял реванш за поражение на челленджере на Тенерифе.

В следующем раунде отбора Крутых сразится против Юки Бхамбри (№684 ATP) или Павла Котова (№126 ATP).

Для Алексея это был первый матч на турнире ATP.

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
красава!!!
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+3
Александр Ад
Молодець хлопець!Вдачі та успіхів в наступних матчах!
Ответить
+2
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