Крутых выиграл первый матч на турнире ATP
Алексей победно стартовал в квалификации соревнований в Дохе
Украинский теннисист Алексей Крутых (№169 ATP) успешно начал выступления в квалификации турнира ATP 250 в Дохе.
В первом раунде отбора украинец переиграл итальянца Маттео Арнальди (№109 ATP).
Доха. Первый круг квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:2, 6:4
Это был второй очный матч теннисистов, счет сравнялся. Украинец взял реванш за поражение на челленджере на Тенерифе.
В следующем раунде отбора Крутых сразится против Юки Бхамбри (№684 ATP) или Павла Котова (№126 ATP).
Для Алексея это был первый матч на турнире ATP.
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