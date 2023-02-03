Крутых не смог пробиться в полуфинал челленджера в Тенерифе
Украинец не смог пройти итальянца Маттео Арнальди
Украинский теннисист Алексей Крутых (№176 ATP) на стадии 1/4 финала хардового челленджера в испанском Тенерифе завершил свои выступления. Непреодолимым барьером на его пути встал Маттео Арнальди (№130 АТР) из Италии.
Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут и сыграли два сета. Оба раза успех сопутствовал итальянцу.
Признаться, победа Арнальди была ожидаема, ведь на турнире он имеет второй номер посева.
ATP Challenger 75. Тенерифе (Испания). Хард. 1/4 финала
Алексей Крутых (Украина) – Маттео Арнальди (Италия, 2) – 4:6, 1:6
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