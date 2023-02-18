Испания18 февраля 2023, 10:40 | Обновлено 18 февраля 2023, 10:45
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Наставник Жироны: «Это далеко не лучшая версия Цыганкова»
Мичел Санчес уверен, что украинский вингер продолжит прогрессировать
18 февраля 2023, 10:40 | Обновлено 18 февраля 2023, 10:45
2521
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Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес поделился мнением об игре украинского вингера Виктора Цыганкова, который отличился голом и ассистом в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Альмерии» (6:2).
«Цыганков – это нечто другое. Нам посчастливилось иметь его в команде. Ориоль Ромеу, Янхель Эррера и Цыганков – дифференцированные игроки.
Но это еще далеко не лучшая версия Виктора, поскольку он не играл в течение двух месяцев и приехал из страны с другим языком и обычаями», - сказал Мичел.
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