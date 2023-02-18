Другие новости18 февраля 2023, 10:19 | Обновлено 18 февраля 2023, 10:25
638
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Марсело вскоре расторгнет контракт с Олимпиакосом
34-летний бразилец продолжит карьеру в другом клубе
18 февраля 2023, 10:19 | Обновлено 18 февраля 2023, 10:25
638
0
Защитник «Олимпиакоса» Марсело в ближайшее время расторгнет контракт с клубом.
34-летний бразилец уже согласовал условия личного соглашения с неназванным клубом.
В сентябре 2022 года Марсело подписал с «Олимпиакосом» однолетний контракт с возможностью продления еще на один год.
Ранее сообщалось о том, что Марсело может продолжить карьеру в МЛС.
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