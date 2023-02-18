Марсело вскоре расторгнет контракт с Олимпиакосом

Защитник «Олимпиакоса» Марсело в ближайшее время расторгнет контракт с клубом.

34-летний бразилец уже согласовал условия личного соглашения с неназванным клубом.

В сентябре 2022 года Марсело подписал с «Олимпиакосом» однолетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Ранее сообщалось о том, что Марсело может продолжить карьеру в МЛС.