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18 февраля 2023, 10:19 | Обновлено 18 февраля 2023, 10:25
638
0

Марсело вскоре расторгнет контракт с Олимпиакосом

34-летний бразилец продолжит карьеру в другом клубе

18 февраля 2023, 10:19 | Обновлено 18 февраля 2023, 10:25
638
0
Марсело вскоре расторгнет контракт с Олимпиакосом
ФК Олимпиакос. Марсело

Защитник «Олимпиакоса» Марсело в ближайшее время расторгнет контракт с клубом.

34-летний бразилец уже согласовал условия личного соглашения с неназванным клубом.

В сентябре 2022 года Марсело подписал с «Олимпиакосом» однолетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Ранее сообщалось о том, что Марсело может продолжить карьеру в МЛС.

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Источник Sport24.gr
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