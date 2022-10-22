Марсело может перейти в клуб Бэйла и Кьеллини

Легендарный бразильский защитник Марсело только в начале сентября подписал контракт по схеме 1+1 с «Олимпиакосом». Однако экс-игроку «Реала» не очень нравится в Греции.

В конце сезона Марсело может перейти в МЛС. На него претендует «Лос-Анджелес», за который выступают Джорджо Кьеллини и бывший партнер Марсело по «Реалу» Гарет Бэйл.

«Олимпиакос» неудачно начал сезон в чемпионате Греции и на данный момент занимает лишь пятое место в турнирной таблице.