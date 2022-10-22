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Греция
22 октября 2022, 16:38 | Обновлено 22 октября 2022, 16:40
328
0

Марсело может перейти в клуб Бэйла и Кьеллини

Бразильский защитник летом планирует перебраться в МЛС

22 октября 2022, 16:38 | Обновлено 22 октября 2022, 16:40
328
0
Марсело может перейти в клуб Бэйла и Кьеллини
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Легендарный бразильский защитник Марсело только в начале сентября подписал контракт по схеме 1+1 с «Олимпиакосом». Однако экс-игроку «Реала» не очень нравится в Греции.

В конце сезона Марсело может перейти в МЛС. На него претендует «Лос-Анджелес», за который выступают Джорджо Кьеллини и бывший партнер Марсело по «Реалу» Гарет Бэйл.

«Олимпиакос» неудачно начал сезон в чемпионате Греции и на данный момент занимает лишь пятое место в турнирной таблице.

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Источник Don Balon
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