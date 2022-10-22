Греция22 октября 2022, 16:38 | Обновлено 22 октября 2022, 16:40
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Марсело может перейти в клуб Бэйла и Кьеллини
Бразильский защитник летом планирует перебраться в МЛС
22 октября 2022, 16:38 | Обновлено 22 октября 2022, 16:40
328
0
Легендарный бразильский защитник Марсело только в начале сентября подписал контракт по схеме 1+1 с «Олимпиакосом». Однако экс-игроку «Реала» не очень нравится в Греции.
В конце сезона Марсело может перейти в МЛС. На него претендует «Лос-Анджелес», за который выступают Джорджо Кьеллини и бывший партнер Марсело по «Реалу» Гарет Бэйл.
«Олимпиакос» неудачно начал сезон в чемпионате Греции и на данный момент занимает лишь пятое место в турнирной таблице.
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