ОФИЦИАЛЬНО. Бразилец Марсело стал игроком Олимпиакоса

Греческий «Олимпиакос» подписал контракт с бразильским защитником Марсело. Соглашение будет действовать один сезон, до лета 2023 года.

Марсело играл за мадридский «Реал» 15 лет с 2007 года. Летом у него истек контракт с мадридским клубом, и бразилец стал свободным агентом.

В прошлом сезоне Марсело за «Реал» провел 18 матчей, без забитых голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего бразильца в 4 млн евро.