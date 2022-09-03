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Греция
03 сентября 2022, 01:14 | Обновлено 03 сентября 2022, 01:26
66
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бразилец Марсело стал игроком Олимпиакоса

Соглашение будет действовать один сезон, до лета 2023 года

03 сентября 2022, 01:14 | Обновлено 03 сентября 2022, 01:26
66
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бразилец Марсело стал игроком Олимпиакоса
ФК Олимпиакос. Марсело

Греческий «Олимпиакос» подписал контракт с бразильским защитником Марсело. Соглашение будет действовать один сезон, до лета 2023 года.

Марсело играл за мадридский «Реал» 15 лет с 2007 года. Летом у него истек контракт с мадридским клубом, и бразилец стал свободным агентом.

В прошлом сезоне Марсело за «Реал» провел 18 матчей, без забитых голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего бразильца в 4 млн евро.

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Источник ФК Олимпиакос
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