ОФИЦИАЛЬНО. Бразилец Марсело стал игроком Олимпиакоса
Соглашение будет действовать один сезон, до лета 2023 года
Греческий «Олимпиакос» подписал контракт с бразильским защитником Марсело. Соглашение будет действовать один сезон, до лета 2023 года.
Марсело играл за мадридский «Реал» 15 лет с 2007 года. Летом у него истек контракт с мадридским клубом, и бразилец стал свободным агентом.
В прошлом сезоне Марсело за «Реал» провел 18 матчей, без забитых голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего бразильца в 4 млн евро.
Ένας αληθινός ΘΡΥΛΟΣ του ποδοσφαίρου στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ! / A true football LEGEND joins OLYMPIACOS! 🔴⚪️ 🇧🇷— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 2, 2022
Welcome MARCELO to Piraeus 🔴⚪️🇬🇷 @MarceloM12 #Olympiacos #Marcelo #M12 #Legend #WelcomeMarcelo #Football #Piraeus #Greece #Brazil #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/eR2CdVi8tA
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