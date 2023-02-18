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  4. Ашраф ХАКИМИ: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ»
Лига чемпионов
18 февраля 2023, 09:19 |
122
0

Ашраф ХАКИМИ: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ»

Марокканский защитник – о своих целях

18 февраля 2023, 09:19 |
122
0
Ашраф ХАКИМИ: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими рассказал, чего хотел бы добиться в футболе.

«Моя мечта? Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов в составе ПСЖ. Также мне хотелось бы выиграть что-нибудь со сборной Марокко. Именно такие цели я себе ставлю на данный момент, было бы очень здорово этого добиться», - заявил Хакими.

На этой неделе ПСЖ минимально проиграл «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Ашраф Хакими ПСЖ Лига чемпионов
Источник ФК ПСЖ
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