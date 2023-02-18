Ашраф ХАКИМИ: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ»

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими рассказал, чего хотел бы добиться в футболе.

«Моя мечта? Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов в составе ПСЖ. Также мне хотелось бы выиграть что-нибудь со сборной Марокко. Именно такие цели я себе ставлю на данный момент, было бы очень здорово этого добиться», - заявил Хакими.

На этой неделе ПСЖ минимально проиграл «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.