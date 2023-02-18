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  4. Рокировка Росси. Клуб из Серии А подписал экс-форварда сборной Италии и МЮ
Италия
18 февраля 2023, 04:00 | Обновлено 18 февраля 2023, 04:01
30
0

Рокировка Росси. Клуб из Серии А подписал экс-форварда сборной Италии и МЮ

СПАЛ усилился Джузеппе Росси

18 февраля 2023, 04:00 | Обновлено 18 февраля 2023, 04:01
30
0
Рокировка Росси. Клуб из Серии А подписал экс-форварда сборной Италии и МЮ
ФК СПАЛ. Джузеппе Росси

Итальянский футбольный клуб СПАЛ объявил о подписании экс-форварда сборной Италии Джузеппе Росси.

36-летний нападающий подписал контракт с командой на правах свободного агента до конца текущей кампании. Интересно, что он уже выступал за СПАЛ в сезоне 2021/22.

Джузеппе Росси за свою карьеру поиграл в «Ман Юнайтед», «Вильярреале», «Парме», «Ньюкасле», «Фиорентине», «Леванте», «Севилье», «Дженоа» и «Реале» из Солт-Лейка. За сборную Италии он сыграл 30 матчей, в которых отметился 7 голами.

Интересно, что ранее СПАЛ уволил Даниэле Де Росси с поста главного тренера команды и назначил на его место Массимо Оддо.

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Джузеппе Росси трансферы трансферы Серии A СПАЛ Манчестер Юнайтед Вильярреал сборная Италии по футболу
Источник ФК СПАЛ
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