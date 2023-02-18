Рокировка Росси. Клуб из Серии А подписал экс-форварда сборной Италии и МЮ

Итальянский футбольный клуб СПАЛ объявил о подписании экс-форварда сборной Италии Джузеппе Росси.

36-летний нападающий подписал контракт с командой на правах свободного агента до конца текущей кампании. Интересно, что он уже выступал за СПАЛ в сезоне 2021/22.

Джузеппе Росси за свою карьеру поиграл в «Ман Юнайтед», «Вильярреале», «Парме», «Ньюкасле», «Фиорентине», «Леванте», «Севилье», «Дженоа» и «Реале» из Солт-Лейка. За сборную Италии он сыграл 30 матчей, в которых отметился 7 голами.



Интересно, что ранее СПАЛ уволил Даниэле Де Росси с поста главного тренера команды и назначил на его место Массимо Оддо.