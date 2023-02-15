Италия15 февраля 2023, 19:04 |
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Один чемпион мира вместо другого. СПАЛ назначил нового тренера
Массимо Оддо заменил Даниэле Де Росси
15 февраля 2023, 19:04 |
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Клуб Серии В СПАЛ официально сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал чемпион мира 2006 года Массимо Оддо.
На посту главного тренера СПАЛа 46-летний итальянец заменил другого чемпиона мира-2006, Даниэле Де Росси, который был уволен несколько дней назад.
Напомним, в январе в СПАЛ перешел Раджа Наингголан. СПАЛ проиграл три последних матча в Серии В и опустился в зону вылета, на 18-е место.
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