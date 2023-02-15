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Италия
15 февраля 2023, 19:04 |
371
0

Один чемпион мира вместо другого. СПАЛ назначил нового тренера

Массимо Оддо заменил Даниэле Де Росси

15 февраля 2023, 19:04 |
371
0
Один чемпион мира вместо другого. СПАЛ назначил нового тренера
ФК СПАЛ. Массимо Оддо

Клуб Серии В СПАЛ официально сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал чемпион мира 2006 года Массимо Оддо.

На посту главного тренера СПАЛа 46-летний итальянец заменил другого чемпиона мира-2006, Даниэле Де Росси, который был уволен несколько дней назад.

Напомним, в январе в СПАЛ перешел Раджа Наингголан. СПАЛ проиграл три последних матча в Серии В и опустился в зону вылета, на 18-е место.

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СПАЛ Даниэле Де Росси Массимо Оддо Серия B
Источник ФК СПАЛ
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