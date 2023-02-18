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Челси
18.02.2023 17:00 - : -
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 февраля 2023, 03:35 |
20
0

Челси – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 18 февраля в 17:00 по Киеву

18 февраля 2023, 03:35 |
20
0
Челси – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Челси» и аутсайдером чемпионата «Саутгемптоном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Дэвид Кут из Ноттингема.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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