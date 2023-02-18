18.02.2023 17:00 - : -
Англия18 февраля 2023, 03:35 |
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Челси – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 18 февраля в 17:00 по Киеву
18 февраля 2023, 03:35 |
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В субботу, 18 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Челси» и аутсайдером чемпионата «Саутгемптоном».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Дэвид Кут из Ноттингема.
В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.
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