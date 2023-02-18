В пятницу, 17 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Германии по футболу между «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче был забит на 88-й минуте игры. Полузащитник Фредрик Йенсен после подачи с углового забил в ворота гостей. До этого игроки «Аугсбурга» дважды смогли поразить ворота соперника, однако в обоих случаях гол был отменен: вначале на 8-й минуте была зафиксирована рука, а на 47-й минуте арбитр увидел фол в атаке.

Сейчас «Аугсбург» занимает 13-ю позицию в чемпионате Германии, имея в своем активе 13 очков. «Хоффенхайм» расположился на 14-й позиции с 19 очками.

Чемпионат Германии по футболу. 21-й тур. 17 февраля

Аугсбург – Хоффенхайм – 1:0

Гол: Йенсен, 88

Видеообзор матча: