В субботу, 18 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Челси» и аутсайдером чемпионата «Саутгемптоном».

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Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Дэвид Кут из Ноттингема.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.