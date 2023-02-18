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Англия
18 февраля 2023, 02:10 |
9
0

Где и когда смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Саутгемптон

Поединок 24-го тура АПЛ

18 февраля 2023, 02:10 |
9
0
Где и когда смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Саутгемптон
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Энцо Фернандес

В субботу, 18 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Челси» и аутсайдером чемпионата «Саутгемптоном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Дэвид Кут из Ноттингема.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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