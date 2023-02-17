ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала защитника, с которым опоздала на 18 секунд
21-летний мексиканец Хулиан Араухо подписал контракт до 30 июня 2026 года
Мексиканский защитник Хулиан Араухо официально перешел из «Лос-Анджелес Гэлакси» в испанскую «Барселону».
21-летний мексиканец подписал контракт с «Барсой» до 30 июня 2026 года. Сначала футболист будет выступать за молодежную команду «Барселоны».
За трансфер каталонский клуб заплатит 4 млн евро, по неофициальным данным журналиста-инсайдера Фабрицио Романо.
Интересно, что 31 января во время трансферного дедлайна команды опоздали с регистрацией трансфера Араухо в системе ФИФА всего на 18 секунд.
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