ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала защитника, с которым опоздала на 18 секунд

Мексиканский защитник Хулиан Араухо официально перешел из «Лос-Анджелес Гэлакси» в испанскую «Барселону».

21-летний мексиканец подписал контракт с «Барсой» до 30 июня 2026 года. Сначала футболист будет выступать за молодежную команду «Барселоны».

За трансфер каталонский клуб заплатит 4 млн евро, по неофициальным данным журналиста-инсайдера Фабрицио Романо.

Интересно, что 31 января во время трансферного дедлайна команды опоздали с регистрацией трансфера Араухо в системе ФИФА всего на 18 секунд.