Германия17 февраля 2023, 22:37 |
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ВИДЕО. Боруссия Дортмунд презентовала особенный комплект формы
В нем команда сыграет лишь однажды
17 февраля 2023, 22:37 |
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«Боруссия» Дортмунд презентовала особенный комплект формы. В нем команда Эдина Терзича проведет всего один матч: в воскресенье, 19 февраля в 21-м туре Бундеслиги против берлинской «Герты».
Форма выполнена в черном цвете, надписи – серебристо-металлического оттенка. Это отсылка к региону Рей-Вестфалия, где находится Дортмунд. Регион известен металлургией и угледобывающей промышленностью.
В среду «Боруссия» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома минимально обыграла «Челси» со счетом 1:0.
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