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  4. ВИДЕО. Боруссия Дортмунд презентовала особенный комплект формы
Германия
17 февраля 2023, 22:37 |
739
0

ВИДЕО. Боруссия Дортмунд презентовала особенный комплект формы

В нем команда сыграет лишь однажды

17 февраля 2023, 22:37 |
739
0
ВИДЕО. Боруссия Дортмунд презентовала особенный комплект формы
ФК Боруссия Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд презентовала особенный комплект формы. В нем команда Эдина Терзича проведет всего один матч: в воскресенье, 19 февраля в 21-м туре Бундеслиги против берлинской «Герты».

Форма выполнена в черном цвете, надписи – серебристо-металлического оттенка. Это отсылка к региону Рей-Вестфалия, где находится Дортмунд. Регион известен металлургией и угледобывающей промышленностью.

В среду «Боруссия» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома минимально обыграла «Челси» со счетом 1:0.

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Боруссия Дортмунд игровая форма видео
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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