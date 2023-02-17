ВИДЕО. Боруссия Дортмунд презентовала особенный комплект формы

«Боруссия» Дортмунд презентовала особенный комплект формы. В нем команда Эдина Терзича проведет всего один матч: в воскресенье, 19 февраля в 21-м туре Бундеслиги против берлинской «Герты».

Форма выполнена в черном цвете, надписи – серебристо-металлического оттенка. Это отсылка к региону Рей-Вестфалия, где находится Дортмунд. Регион известен металлургией и угледобывающей промышленностью.

В среду «Боруссия» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома минимально обыграла «Челси» со счетом 1:0.