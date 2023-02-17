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Франция
17 февраля 2023, 22:02 |
1055
2

Моуриньо может возглавить ПСЖ

Чемпионы Франции ищут нового главного тренера

17 февраля 2023, 22:02 |
1055
2
Моуриньо может возглавить ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Кресло под главным тренером «ПСЖ» Кристофом Галтье шатается, и чемпионы Франции уже начали поиски нового наставника для команды. Ранее уже сообщалось об интересе «ПСЖ» к Зинедину Зидану.

По информации французских СМИ, в сфере интересов парижан оказался еще один звездный тренер – Жозе Моуриньо. Футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш уже общался со своим соотечественником по поводу возможного сотрудничества.

Контракт Моуриньо с «Ромой» действует до лета 2024 года. С «Волками» «ПСЖ» возможный переход еще не обсуждал, но хорошие отношения между владельцами двух клубов должны упростить переговоры.

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Жозе Моуриньо ПСЖ Кристоф Галтье Рома Рим Луиш Кампуш
Источник Footmercato
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Комментарии 2
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Віталій Ткачук
Може хоч якийсь єврокубок виграють. До Моуріньо можна ставитися по різному, але чоловік дає результат. Правда є один нюанс: не так просто буде вказати на місце "зажирівшій" трійці.
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+3
Gargantua
кого он еще не обобрал?
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-1
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