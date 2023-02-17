Моуриньо может возглавить ПСЖ

Кресло под главным тренером «ПСЖ» Кристофом Галтье шатается, и чемпионы Франции уже начали поиски нового наставника для команды. Ранее уже сообщалось об интересе «ПСЖ» к Зинедину Зидану.

По информации французских СМИ, в сфере интересов парижан оказался еще один звездный тренер – Жозе Моуриньо. Футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш уже общался со своим соотечественником по поводу возможного сотрудничества.

Контракт Моуриньо с «Ромой» действует до лета 2024 года. С «Волками» «ПСЖ» возможный переход еще не обсуждал, но хорошие отношения между владельцами двух клубов должны упростить переговоры.