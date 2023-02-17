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ITF
17 февраля 2023, 21:46 | Обновлено 17 февраля 2023, 22:07
227
0

Альтенкирхен. Снигур вылетела в четвертьфинале

Украинка проиграла Номе Акуге Ноха

17 февраля 2023, 21:46 | Обновлено 17 февраля 2023, 22:07
227
0
Альтенкирхен. Снигур вылетела в четвертьфинале
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур прекратила борьбу на хардовом турнире ITF W60 в помещении в немецком Альтенкирхене на стадии четвертьфинала. Шестая сеяная украинка в двух сетах проиграла хозяйке соревнований, Номе Акуге Ноха из Германии. Матч продолжался всего 53 минуты.

1/4 финала

Дарья Снигур (Украина, 6) – Нома Акуге Ноха (Германия) – 1:6, 4:6

Ранее на пути в четвертьфинал Снигур обыграла другую представительницу Германии, Эллу Зайдель.

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Дарья Снигур ITF Альтенкирхен Нома Акуге Ноха
Источник Sport.ua
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