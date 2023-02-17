ITF17 февраля 2023, 21:46 | Обновлено 17 февраля 2023, 22:07
227
0
Альтенкирхен. Снигур вылетела в четвертьфинале
Украинка проиграла Номе Акуге Ноха
17 февраля 2023, 21:46 | Обновлено 17 февраля 2023, 22:07
227
0
Украинская теннисистка Дарья Снигур прекратила борьбу на хардовом турнире ITF W60 в помещении в немецком Альтенкирхене на стадии четвертьфинала. Шестая сеяная украинка в двух сетах проиграла хозяйке соревнований, Номе Акуге Ноха из Германии. Матч продолжался всего 53 минуты.
1/4 финала
Дарья Снигур (Украина, 6) – Нома Акуге Ноха (Германия) – 1:6, 4:6
Ранее на пути в четвертьфинал Снигур обыграла другую представительницу Германии, Эллу Зайдель.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 февраля 2023, 14:15 42
Украинская ассоциация футбола осталась без руководителя
Футбол | 17 февраля 2023, 14:11 13
Экс-тренер киевлян был разочарован поступком президента клуба
Футбол | 16.02.2023, 21:52
Теннис | 17.02.2023, 19:34
Биатлон | 17.02.2023, 08:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.02.2023, 22:43 3
17.02.2023, 06:14
16.02.2023, 11:05 31
17.02.2023, 08:00 61
15.02.2023, 18:51 1
16.02.2023, 14:35 11
15.02.2023, 23:57 61
16.02.2023, 12:58 16