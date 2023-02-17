Альтенкирхен. Снигур вылетела в четвертьфинале

Украинская теннисистка Дарья Снигур прекратила борьбу на хардовом турнире ITF W60 в помещении в немецком Альтенкирхене на стадии четвертьфинала. Шестая сеяная украинка в двух сетах проиграла хозяйке соревнований, Номе Акуге Ноха из Германии. Матч продолжался всего 53 минуты.

1/4 финала

Дарья Снигур (Украина, 6) – Нома Акуге Ноха (Германия) – 1:6, 4:6

Ранее на пути в четвертьфинал Снигур обыграла другую представительницу Германии, Эллу Зайдель.