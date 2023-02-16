Снигур уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Германии

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF W60 в немецком Альтенкирхене.

Снигур уверенно обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель в двух сетах – 6:3, 6:2. В следующем раунде Дарья сыграет против Лолы Радивоевич (Сербия) или Номы Ноха (Германия).

Ранее на турнире Дарья в двух сетах обыграла Барбору Палицову из Чехии.