Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Германии
ITF
16 февраля 2023, 14:54 | Обновлено 16 февраля 2023, 14:56
389
0

Снигур уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Германии

Выиграла в двух сетах

16 февраля 2023, 14:54 | Обновлено 16 февраля 2023, 14:56
389
0
Снигур уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF W60 в немецком Альтенкирхене.

Снигур уверенно обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель в двух сетах – 6:3, 6:2. В следующем раунде Дарья сыграет против Лолы Радивоевич (Сербия) или Номы Ноха (Германия).

Ранее на турнире Дарья в двух сетах обыграла Барбору Палицову из Чехии.

По теме:
Снигур взяла реванш у 18-летней чешки на турнире в Германии
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 2 позиции, Ястремская вернулась в топ-100
Рейтинг WTA. Цуренко вернулась в топ-100, Костюк поднялась на три позиции
Дарья Снигур ITF Альтенкирхен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
Футбол | 16 февраля 2023, 11:05 22
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ

Лондонский клуб проиграл первый матч 1/8 финала ЛЧ «Боруссии Д» со счетом 0:1

ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
Биатлон | 15 февраля 2023, 17:00 17
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке
ЧМ-2023 по биатлону. Джима заняла 40 место в индивидуальной гонке

Золотую и серебряную медали завоевали шведские биатлонистки

Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
Биатлон | 15.02.2023, 18:30
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира WTA в Катаре
Теннис | 13.02.2023, 20:23
Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира WTA в Катаре
Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира WTA в Катаре
Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»
Футбол | 16.02.2023, 07:47
Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»
Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
ВИДЕО. В соцсетях опубликован короткий видеофрагмент драки Миная и шинника
15.02.2023, 02:23
Футбол
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
15.02.2023, 23:57 60
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
16.02.2023, 04:30 7
Биатлон
Промоутер Усика: «У Саши три пояса, а у Фьюри – один. Гонорар 50 на 50»
Промоутер Усика: «У Саши три пояса, а у Фьюри – один. Гонорар 50 на 50»
14.02.2023, 17:31 6
Бокс
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
Не только шинник. Игроков Миная выселили из отеля в Турции
15.02.2023, 14:35 8
Футбол
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
ФОТО. Чемпион мира оценил зарубу. Усик в Турции поддержал Минай
14.02.2023, 22:59 3
Футбол
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
16.02.2023, 00:50 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности