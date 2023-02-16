ITF16 февраля 2023, 14:54 | Обновлено 16 февраля 2023, 14:56
389
0
Снигур уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Германии
Выиграла в двух сетах
16 февраля 2023, 14:54 | Обновлено 16 февраля 2023, 14:56
389
0
Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF W60 в немецком Альтенкирхене.
Снигур уверенно обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель в двух сетах – 6:3, 6:2. В следующем раунде Дарья сыграет против Лолы Радивоевич (Сербия) или Номы Ноха (Германия).
Ранее на турнире Дарья в двух сетах обыграла Барбору Палицову из Чехии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 февраля 2023, 11:05 22
Лондонский клуб проиграл первый матч 1/8 финала ЛЧ «Боруссии Д» со счетом 0:1
Биатлон | 15 февраля 2023, 17:00 17
Золотую и серебряную медали завоевали шведские биатлонистки
Биатлон | 15.02.2023, 18:30
Теннис | 13.02.2023, 20:23
Футбол | 16.02.2023, 07:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
15.02.2023, 23:57 60
16.02.2023, 04:30 7
14.02.2023, 17:31 6
15.02.2023, 14:35 8
14.02.2023, 22:59 3
16.02.2023, 00:50 37