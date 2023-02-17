ВИДЕО. Криштиану Роналду сделал два ассиста и вывел Аль-Наср в лидеры
В матче 17-го тура «Аль-Наср» победил «Аль-Таавун» со счетом 2:1 и стал лидером
Португальский форвард команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду сделал две голевых передачи в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
На 17-й минуте португалец сделал ассист на Абдулрахмана Гариба, а на 82-й минуте – отдал точный пас на Абдулла Маду.
В результате «Аль-Наср» победил «Аль-Таавун» со счетом 2:1, набрал 40 очков и вышел в лидеры чемпионата.
Чемпионат Саудовской Аравии
17-й тур, 17 февраля
Аль-Наср – Аль-Таавун – 2:1
Голы: Гариб, 17, Маду, 78 – Медран 47.
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
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