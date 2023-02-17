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17 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 17 февраля 2023, 22:02
1187
2

ВИДЕО. Криштиану Роналду сделал два ассиста и вывел Аль-Наср в лидеры

В матче 17-го тура «Аль-Наср» победил «Аль-Таавун» со счетом 2:1 и стал лидером

17 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 17 февраля 2023, 22:02
1187
2
ВИДЕО. Криштиану Роналду сделал два ассиста и вывел Аль-Наср в лидеры
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский форвард команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду сделал две голевых передачи в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

На 17-й минуте португалец сделал ассист на Абдулрахмана Гариба, а на 82-й минуте – отдал точный пас на Абдулла Маду.

В результате «Аль-Наср» победил «Аль-Таавун» со счетом 2:1, набрал 40 очков и вышел в лидеры чемпионата.

Чемпионат Саудовской Аравии

17-й тур, 17 февраля

Аль-Наср – Аль-Таавун – 2:1

Голы: Гариб, 17, Маду, 78 – Медран 47.

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таавун видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Ігор Сірий
Ех, спірт-юей. Рідко коли без помилок. У тексті Аль-Таавун, а у турній таблиці немає такої команди
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0
maldiniua .
Уже друга новина за сьогодні на Спорт.уа про супер досягнення  в 60-й лізі світу. 
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