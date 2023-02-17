ВИДЕО. Криштиану Роналду сделал два ассиста и вывел Аль-Наср в лидеры

Португальский форвард команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду сделал две голевых передачи в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

На 17-й минуте португалец сделал ассист на Абдулрахмана Гариба, а на 82-й минуте – отдал точный пас на Абдулла Маду.

В результате «Аль-Наср» победил «Аль-Таавун» со счетом 2:1, набрал 40 очков и вышел в лидеры чемпионата.

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Чемпионат Саудовской Аравии

17-й тур, 17 февраля

Аль-Наср – Аль-Таавун – 2:1

Голы: Гариб, 17, Маду, 78 – Медран 47.

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