Роналду отметился двумя ассистами в матче чемпионата Саудовской Аравии

Звездный легионер «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился результативными действиеми в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

На 17-й минуте встречи португалец сделал результативную передачу на аравийца Абдулрахмана Гариба, который открыл счет в матче против «Аль-Таавуна». На 82-й минуте – ассистировал Абдулле Маду.

В прошлом туре Роналду отметился покером.

Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур

«Аль-Наср» – «Аль-Таавун» – 2:1

Гариб (17), Маду (82) – Медран (47)