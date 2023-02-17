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17 февраля 2023, 18:25 | Обновлено 17 февраля 2023, 19:04
434
0

Роналду отметился двумя ассистами в матче чемпионата Саудовской Аравии

Криштиану поучаствовал в обеих взятиях ворот «Аль-Таавуна»

17 февраля 2023, 18:25 | Обновлено 17 февраля 2023, 19:04
434
0
Роналду отметился двумя ассистами в матче чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный легионер «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился результативными действиеми в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

На 17-й минуте встречи португалец сделал результативную передачу на аравийца Абдулрахмана Гариба, который открыл счет в матче против «Аль-Таавуна». На 82-й минуте – ассистировал Абдулле Маду.

В прошлом туре Роналду отметился покером.

Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур

«Аль-Наср» – «Аль-Таавун» – 2:1
Гариб (17), Маду (82) – Медран (47)

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таавун чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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