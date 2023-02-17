Роналду отметился двумя ассистами в матче чемпионата Саудовской Аравии
Криштиану поучаствовал в обеих взятиях ворот «Аль-Таавуна»
Звездный легионер «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился результативными действиеми в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
На 17-й минуте встречи португалец сделал результативную передачу на аравийца Абдулрахмана Гариба, который открыл счет в матче против «Аль-Таавуна». На 82-й минуте – ассистировал Абдулле Маду.
В прошлом туре Роналду отметился покером.
Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур
«Аль-Наср» – «Аль-Таавун» – 2:1
Гариб (17), Маду (82) – Медран (47)
⌛️ || Full time, 💛💪@AlNassrFC 2:1 #AlTaawoun— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 17, 2023
Ghareeb ⚽️
Mado ⚽️ pic.twitter.com/anIiPGxgEt
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