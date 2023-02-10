Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4. Покер Криштиану Роналду. Видео голов и обзор

​В четверг, 9 февраля, состоялся матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» победил «Аль-Вехду» со счетом 4:0.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду забил 4 гола за «Аль-Наср».

Благодаря этой победе «Аль-Наср» вышел на первое место в турнирной таблице (37 очков после 16 игр).

У «Аль-Вехды» 74 минуты на поле провел Жерсон Родригеш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».

Чемпионат Саудовской Аравии

16-й тур. 9 февраля

Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4

Голы: Роналду, 21, 40, 53 (пен), 61

Турнирная таблица

​Видео голов и обзор матча