Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4. Покер Криштиану Роналду. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии
В четверг, 9 февраля, состоялся матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» победил «Аль-Вехду» со счетом 4:0.
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду забил 4 гола за «Аль-Наср».
Благодаря этой победе «Аль-Наср» вышел на первое место в турнирной таблице (37 очков после 16 игр).
У «Аль-Вехды» 74 минуты на поле провел Жерсон Родригеш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».
Чемпионат Саудовской Аравии
16-й тур. 9 февраля
Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4
Голы: Роналду, 21, 40, 53 (пен), 61
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
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