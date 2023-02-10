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10 февраля 2023, 00:40 | Обновлено 10 февраля 2023, 00:53
429
0

Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4. Покер Криштиану Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии

10 февраля 2023, 00:40 | Обновлено 10 февраля 2023, 00:53
429
0
Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4. Покер Криштиану Роналду. Видео голов и обзор
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

​В четверг, 9 февраля, состоялся матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» победил «Аль-Вехду» со счетом 4:0.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду забил 4 гола за «Аль-Наср».

Благодаря этой победе «Аль-Наср» вышел на первое место в турнирной таблице (37 очков после 16 игр).

У «Аль-Вехды» 74 минуты на поле провел Жерсон Родригеш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».

Чемпионат Саудовской Аравии

16-й тур. 9 февраля

Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4

Голы: Роналду, 21, 40, 53 (пен), 61

Турнирная таблица

​Видео голов и обзор матча

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Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Жерсон Родригеш Аль-Вехда Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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