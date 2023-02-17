Крутых получил первого соперника в квалификации турнира ATP в Катаре

Лидер украинского тенниса Алексей Крутых (№169 ATP) узнал первого соперника в квалификации турнира ATP 250 в Дохе.

В полуфинале отбора украинец сразится против итальянца Маттео Арнальди (№109 ATP), которому проиграл на недавнем челленджере на Тенерифе (4:6, 1:6).

Отметим, что для Алексея это будет первое участие на турнире ATP.

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