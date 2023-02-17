Зинедин ЗИДАН: «Хочу снова стать тренером»

50-летний Зинедин Зидан объявил о своем намерении вернуться к тренерской работе:

«Теперь у меня есть время… но я не знаю, как долго придется ждать. Я знаю, что хочу снова стать тренером.

Возможно, я успею до июня, но все может произойти очень быстро - наверное, возобновить тренерскую работу остается моим основным желанием».

Ранее сообщалось о том, что Зидан может возглавить «ПСЖ».