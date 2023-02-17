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17 февраля 2023, 19:36 |
728
5

Зинедин ЗИДАН: «Хочу снова стать тренером»

Француз намерен вернуться к работе

17 февраля 2023, 19:36 |
728
5
Зинедин ЗИДАН: «Хочу снова стать тренером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

50-летний Зинедин Зидан объявил о своем намерении вернуться к тренерской работе:

«Теперь у меня есть время… но я не знаю, как долго придется ждать. Я знаю, что хочу снова стать тренером.

Возможно, я успею до июня, но все может произойти очень быстро - наверное, возобновить тренерскую работу остается моим основным желанием».

Ранее сообщалось о том, что Зидан может возглавить «ПСЖ».

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Зинедин Зидан Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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luceorius
 Шанс очолити ПСЖ може з'явитись вже 8-го березня.
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Remark
Ждем тебя в Киеве. Будешь первым ассистентом Луческу. Как раз навыки подтянешь)))
А если серьезно, то все топовые команды уже укомплектованы, и пока "на выход" никого не просят)
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