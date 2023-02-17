Другие новости17 февраля 2023, 19:36 |
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Зинедин ЗИДАН: «Хочу снова стать тренером»
Француз намерен вернуться к работе
17 февраля 2023, 19:36 |
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50-летний Зинедин Зидан объявил о своем намерении вернуться к тренерской работе:
«Теперь у меня есть время… но я не знаю, как долго придется ждать. Я знаю, что хочу снова стать тренером.
Возможно, я успею до июня, но все может произойти очень быстро - наверное, возобновить тренерскую работу остается моим основным желанием».
Ранее сообщалось о том, что Зидан может возглавить «ПСЖ».
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А если серьезно, то все топовые команды уже укомплектованы, и пока "на выход" никого не просят)