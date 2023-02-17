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  4. Обошел Крыськива. Рэшфорд назван лучшим игроком недели в ЛЕ
Лига Европы
17 февраля 2023, 18:57 |
169
0

Обошел Крыськива. Рэшфорд назван лучшим игроком недели в ЛЕ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отлично проявил себя во встрече с «Барселоной»

17 февраля 2023, 18:57 |
169
0
Обошел Крыськива. Рэшфорд назван лучшим игроком недели в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком первых матчей 1/16 финала Лиги Европы по итогам голосования на сайте УЕФА.

В матче с «Барселоной» Рэшфорд забил гол и был лучшим в своей команде.

Отметим, что в четверке претендентов на это звание был и полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив, который отличился в матче с французским «Ренном» (2:1).

Также в числе лучших по итогам недели оказались Аксель Дисаси («Монако») и Лукас Окампос («Севилья»).

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Лига Европы Шахтер Донецк Лукас Окампос лучший игрок Маркус Рэшфорд Аксель Дисаси Дмитрий Крыськив Шахтер - Ренн
Источник УЕФА
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Gargantua
да ну, что там Крыськив такого выдающегося сделал?
Рэшфорд забил очередной шедевральный гол в неголевой ситуации.
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