Лига Европы17 февраля 2023, 18:57 |
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Обошел Крыськива. Рэшфорд назван лучшим игроком недели в ЛЕ
Нападающий «Манчестер Юнайтед» отлично проявил себя во встрече с «Барселоной»
17 февраля 2023, 18:57 |
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком первых матчей 1/16 финала Лиги Европы по итогам голосования на сайте УЕФА.
В матче с «Барселоной» Рэшфорд забил гол и был лучшим в своей команде.
Отметим, что в четверке претендентов на это звание был и полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив, который отличился в матче с французским «Ренном» (2:1).
Также в числе лучших по итогам недели оказались Аксель Дисаси («Монако») и Лукас Окампос («Севилья»).
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Рэшфорд забил очередной шедевральный гол в неголевой ситуации.