Обошел Крыськива. Рэшфорд назван лучшим игроком недели в ЛЕ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком первых матчей 1/16 финала Лиги Европы по итогам голосования на сайте УЕФА.

В матче с «Барселоной» Рэшфорд забил гол и был лучшим в своей команде.

Отметим, что в четверке претендентов на это звание был и полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив, который отличился в матче с французским «Ренном» (2:1).

Также в числе лучших по итогам недели оказались Аксель Дисаси («Монако») и Лукас Окампос («Севилья»).