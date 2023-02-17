КРИВЕНЦОВ: «Днепру-1 вполне реально победить АЕК через неделю»
Экс-наставник молодежной команды «Шахтера» – об игре «Днепра-1» с АЕКом
Валерий Кривенцов, который ранее тренировал молодежный состав донецкого «Шахтара», а также харьковский «Металлист 1925», дал оценку первому матчу плей-офф раунда Лиги конференций между кипрским АЕКом и «Днепром-1» (1:0).
«Все увидели некоторых новых игроков в составе «Днепра-1». Речь о Хайнере и Пеглоу. Чувствовалось, что они еще не полностью интегрировались в игру команды. Взаимопонимания им не хватало. Конечно, это был очень важный поединок для «Днепра-1». Цену матча все прекрасно понимали. Но, наверное, осенью «Днепр-1» смотрелся лучше. Это не упрек, просто, так сложился поединок на Кипре. Соперник – сбитый коллектив, где было мало новичков. Хозяева сыграли довольно прагматично.
Киприоты, что называется, в накате, чемпионат у них в разгаре. Три неплохих момента у хозяев было, но нам повезло. Думаю, что, на сегодня, физическая форма игроков АЕКа лучше, чем у футболистов «Днепра-1».
Нет непобедимых команд. Тренерский штаб «Днепра-1», уверен, сделает правильные выводы из поражения. Победить АЕК вполне реально через неделю в Кошице. Нужно проявить больше агрессии, особенно у чужих ворот. Безусловно, игру в атаке нужно улучшить – это залог удачного результата в будущем», – заявил Кривенцов.
«Днепр-1» и АЕК проведут ответный поединок 23 февраля в Словакии.
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