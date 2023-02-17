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  4. Микель АРТЕТА: «Нам необходимы игроки с таким опытом, как у Зинченко»
Англия
17 февраля 2023, 17:44 | Обновлено 17 февраля 2023, 17:56
858
1

Микель АРТЕТА: «Нам необходимы игроки с таким опытом, как у Зинченко»

Испанец – о важности для команды украинского защитника

17 февраля 2023, 17:44 | Обновлено 17 февраля 2023, 17:56
858
1
Микель АРТЕТА: «Нам необходимы игроки с таким опытом, как у Зинченко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета (справа)

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказал мнение о значимости Александра Зинченко для «канониров».

– Насколько важны Зинченко, Жезус и Жоржиньо?

– Нам необходимы игроки с таким опытом, которые могут направлять, подбадривать и показывать [молодым игрокам] путь, как это делается. Вот о чем мы говорим. Если вы хотите выиграть лигу, вы должны копать глубоко. Иногда ты проиграешь один или два матча, иногда ты заслужишь победу, иногда тебе придется выиграть ее на 96-й минуте, иногда тебе придется играть вдесятером. Вам предстоит играть в самых разных контекстах, – признался Артета.

«Арсенал» в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает второе место, имея 51 очко после 22-х матчей. У лидирующего «Манчестер Сити» также 51 пункт, но после 23-х игр.

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Микель Артета Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник Football London
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Комментарии 1
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Al1515
Что-то произошло если Артета загоаорил .До сих.пор его состав вполне устраивал 
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