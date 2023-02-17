Микель АРТЕТА: «Нам необходимы игроки с таким опытом, как у Зинченко»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказал мнение о значимости Александра Зинченко для «канониров».

– Насколько важны Зинченко, Жезус и Жоржиньо?

– Нам необходимы игроки с таким опытом, которые могут направлять, подбадривать и показывать [молодым игрокам] путь, как это делается. Вот о чем мы говорим. Если вы хотите выиграть лигу, вы должны копать глубоко. Иногда ты проиграешь один или два матча, иногда ты заслужишь победу, иногда тебе придется выиграть ее на 96-й минуте, иногда тебе придется играть вдесятером. Вам предстоит играть в самых разных контекстах, – признался Артета.

«Арсенал» в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает второе место, имея 51 очко после 22-х матчей. У лидирующего «Манчестер Сити» также 51 пункт, но после 23-х игр.