Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение «канониров» в матче с «Манчестер Сити» (1:3) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

«Это была большая битва. Битва, в которой мы, особенно до второго пропущенного гола, чувствовали, что можем победить «Манчестер Сити». Но мы пропустили три гола, и игра закончилась. На таком уровне нельзя совершать определенные ошибки. Но в то же время наша команда очень высоко задрала планку.

Соперник играл длинными мячами, и нам было трудно. Мы не могли достаточно хорошо читать моменты, и нас наказывали за это», – сказал главный тренер «Арсенала».

О чемпионской гонке: «Я больше верю [в титул], чем до матча. Благодаря выступлению команды и тому, какой уровень она показала против «Сити». Соперник хотел играть иначе, чем мы. Разница – в игре в штрафной. У них были три момента, и они их реализовали. У нас были моменты, но мы не забили.

Мы все еще можем [выиграть титул]. Игроки все еще верят в это, я чувствую. Они чувствуют, что могут», – добавил Артета.

Отметим, что «Манчестер Сити» догнал «Арсенал» в турнирной таблице по количеству очков, но у «канониров» есть еще игра в запасе.