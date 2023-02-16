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  4. Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»
Англия
16 февраля 2023, 07:47 | Обновлено 16 февраля 2023, 09:09
2397
4

Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»

Главному тренеру «Арсенала» понравилась игра его команды

16 февраля 2023, 07:47 | Обновлено 16 февраля 2023, 09:09
2397
4
Микель АРТЕТА: «Больше верю в завоевание титула, чем до матча с Ман Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение «канониров» в матче с «Манчестер Сити» (1:3) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

«Это была большая битва. Битва, в которой мы, особенно до второго пропущенного гола, чувствовали, что можем победить «Манчестер Сити». Но мы пропустили три гола, и игра закончилась. На таком уровне нельзя совершать определенные ошибки. Но в то же время наша команда очень высоко задрала планку.

Соперник играл длинными мячами, и нам было трудно. Мы не могли достаточно хорошо читать моменты, и нас наказывали за это», – сказал главный тренер «Арсенала».

О чемпионской гонке: «Я больше верю [в титул], чем до матча. Благодаря выступлению команды и тому, какой уровень она показала против «Сити». Соперник хотел играть иначе, чем мы. Разница – в игре в штрафной. У них были три момента, и они их реализовали. У нас были моменты, но мы не забили.

Мы все еще можем [выиграть титул]. Игроки все еще верят в это, я чувствую. Они чувствуют, что могут», – добавил Артета.

Отметим, что «Манчестер Сити» догнал «Арсенал» в турнирной таблице по количеству очков, но у «канониров» есть еще игра в запасе.

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Источник BBC
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Комментарии 4
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Mike000000
Да, шансов на чемпионство стало  больше,особенно после 3 последних туров
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+2
Злий Глобинець
Між цими командами ще одна гра. Чомусь більше віриться, що її виграють "манчестерці".
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+1
Octopus
Не сработала твоя стратегия. Может ты как футбольный спец хороший, а как психолог не очень. Надо было рвать жопу в кубке, выпускать не дублеров, а самых лучших и кровь из носу побеждать, хоть тот кубок и нафиг не надо. А так Сити и Гвардиола поездили по амбициям молодых игроков, указали им их место и вот они ожидаемо посыпались.
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0
Александр Толстых
Верить -это одно,а вот играть и выигрывать -совсем другое.
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0
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