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  4. ГРИЛИШ: «Арсенал был лучше, но именно так набирают очки хорошие команды»
Англия
17 февраля 2023, 16:40 |
319
0

ГРИЛИШ: «Арсенал был лучше, но именно так набирают очки хорошие команды»

Полузащитник «Манчестер Сити» – о победе над «канонирами»

17 февраля 2023, 16:40 |
319
0
ГРИЛИШ: «Арсенал был лучше, но именно так набирают очки хорошие команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился эмоциями после выигрыша перенесенного матча 12 тура АПЛ с «Арсеналом» (3:1).

«Это был прекрасный вечер: я забил, команда победила. Не думаю, что мы играли в свой лучший футбол, «Арсенал» был лучше, если честно. Но именно это и делают хорошие команды: приезжают на такие стадионы и набирают три очка. Мы должны попробовать разные варианты игры против таких хороших команд.

В раздевалке все счастливы. Мы не забегаем вперед, но такие победы нужно праздновать, и мы отпраздновали.

Люди знают, что в последние годы «Сити» всегда выдает какую-то победную серию. Так было на прошлое Рождество, и мы надеялись повторить нечто подобное после ЧМ-2022. Мы теряли очки в некоторых матчах, но теперь должны выдать серию – и я чувствую, что она на подходе», – сказал Грилиш.

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Источник FourFourTwo
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