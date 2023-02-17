Испания17 февраля 2023, 16:08 | Обновлено 17 февраля 2023, 16:21
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Определены сроки восстановления Педри
Хавбек прошел медобследование
17 февраля 2023, 16:08 | Обновлено 17 февраля 2023, 16:21
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Полузащитник «Барселоны» Педри в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2) травмировал бедро и доиграть поединок до конца не смог.
Обследование подтвердило повреждение задней поверхности бедра правой ноги у игрока.
Сообщается, что 20-летний испанец пропустит шесть игр «Барселоны». Он должен успеть восстановиться к матчу с «Реалом» в чемпионате Испании, который намечен на 19 марта.
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