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Испания
17 февраля 2023, 16:08 | Обновлено 17 февраля 2023, 16:21
299
0

Определены сроки восстановления Педри

Хавбек прошел медобследование

17 февраля 2023, 16:08 | Обновлено 17 февраля 2023, 16:21
299
0
Определены сроки восстановления Педри
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Барселоны» Педри в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2) травмировал бедро и доиграть поединок до конца не смог.

Обследование подтвердило повреждение задней поверхности бедра правой ноги у игрока.

Сообщается, что 20-летний испанец пропустит шесть игр «Барселоны». Он должен успеть восстановиться к матчу с «Реалом» в чемпионате Испании, который намечен на 19 марта.

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Педри Барселона травма Барселона - Манчестер Юнайтед Лига Европы
Источник Mundo Deportivo
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