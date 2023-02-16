Педри получил травму в матче против Манчестер Юнайтед

Хавбек испанской «Барселоны» Педри получил повреждение в первой игре 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», которая в эти минуты проходит в столице Каталонии.

20-летний покинул поле в конце первого тайма. Вместо Педри в игру вступил полузащитник Серхи Роберто.

После первого тайма в матче «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» счет ничейный – 0:0.

Ответную встречу команды проведут 23 февраля в Манчестере.