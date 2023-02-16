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Лига Европы
16 февраля 2023, 20:30 | Обновлено 16 февраля 2023, 20:43
405
0

Педри получил травму в матче против Манчестер Юнайтед

Полузащитник «Барселоны» покинул поле раньше времени

16 февраля 2023, 20:30 | Обновлено 16 февраля 2023, 20:43
405
0
Педри получил травму в матче против Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Хавбек испанской «Барселоны» Педри получил повреждение в первой игре 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», которая в эти минуты проходит в столице Каталонии.

20-летний покинул поле в конце первого тайма. Вместо Педри в игру вступил полузащитник Серхи Роберто.

После первого тайма в матче «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» счет ничейный – 0:0.

Ответную встречу команды проведут 23 февраля в Манчестере.

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Лига Европы Педри Барселона Барселона - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед травмы
Источник Sport.ua
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