Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Ренн немножко к кризисе, хотели этим воспользоваться»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич полностью доволен тем, как его футболисты сыграли против «Ренна» (2:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

«Поздравляю пацанов, они план на игру выполнили идеально. Была определенная неопределенность, так как долго не играли. «Ренн» - солидная команда, до ЧМ-2022 у них была серия из 17 матчей без поражений. Они сейчас немножко в кризисе находятся, чем мы и хотели воспользоваться».

«В первом тайме, пока был бензин, то все было отлично. Во втором тайме пришлось где-то терпеть. Все-таки соперник из топ-чемпионата. Игра на чужом поле будет тяжелой», — сказал Йовичевич.

Второй матч пройдет 23 февраля.