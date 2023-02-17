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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Ренн немножко к кризисе, хотели этим воспользоваться»
Лига Европы
17 февраля 2023, 15:49 | Обновлено 17 февраля 2023, 15:50
105
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Ренн немножко к кризисе, хотели этим воспользоваться»

Пока все складывается хорошо

17 февраля 2023, 15:49 | Обновлено 17 февраля 2023, 15:50
105
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Ренн немножко к кризисе, хотели этим воспользоваться»
ФК Шахтер

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич полностью доволен тем, как его футболисты сыграли против «Ренна» (2:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

«Поздравляю пацанов, они план на игру выполнили идеально. Была определенная неопределенность, так как долго не играли. «Ренн» - солидная команда, до ЧМ-2022 у них была серия из 17 матчей без поражений. Они сейчас немножко в кризисе находятся, чем мы и хотели воспользоваться».

«В первом тайме, пока был бензин, то все было отлично. Во втором тайме пришлось где-то терпеть. Все-таки соперник из топ-чемпионата. Игра на чужом поле будет тяжелой», — сказал Йовичевич.

Второй матч пройдет 23 февраля.

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Шахтер Донецк Шахтер - Ренн Игор Йовичевич Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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