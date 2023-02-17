Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Ренн немножко к кризисе, хотели этим воспользоваться»
Пока все складывается хорошо
Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич полностью доволен тем, как его футболисты сыграли против «Ренна» (2:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.
«Поздравляю пацанов, они план на игру выполнили идеально. Была определенная неопределенность, так как долго не играли. «Ренн» - солидная команда, до ЧМ-2022 у них была серия из 17 матчей без поражений. Они сейчас немножко в кризисе находятся, чем мы и хотели воспользоваться».
«В первом тайме, пока был бензин, то все было отлично. Во втором тайме пришлось где-то терпеть. Все-таки соперник из топ-чемпионата. Игра на чужом поле будет тяжелой», — сказал Йовичевич.
Второй матч пройдет 23 февраля.
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