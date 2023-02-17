В пятницу, 17 февраля, на предсезонном сборе в Турции команда «Львов» провела товарищеский поединок с датским клубом «Люсенг».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу соперника украинцев. Для «Львова» эта неудача стала первой на турецком сборе.

Товарищеский матч

«Львов» – «Люсенг» Дания – 0:2