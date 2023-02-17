Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 15:31 | Обновлено 17 февраля 2023, 16:05
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Львов на сборе в Турции проиграл сопернику из Дании
Команда Олега Дулуба впервые в межсезонье уступила
17 февраля 2023, 15:31 | Обновлено 17 февраля 2023, 16:05
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В пятницу, 17 февраля, на предсезонном сборе в Турции команда «Львов» провела товарищеский поединок с датским клубом «Люсенг».
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу соперника украинцев. Для «Львова» эта неудача стала первой на турецком сборе.
Товарищеский матч
«Львов» – «Люсенг» Дания – 0:2
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