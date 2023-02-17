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Товарищеские матчи
Львов
17.02.2023, FT 0 : 2
Люсенг
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Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 15:31 | Обновлено 17 февраля 2023, 16:05
87
0

Львов на сборе в Турции проиграл сопернику из Дании

Команда Олега Дулуба впервые в межсезонье уступила

17 февраля 2023, 15:31 | Обновлено 17 февраля 2023, 16:05
87
0
Львов на сборе в Турции проиграл сопернику из Дании
ФК Львов

В пятницу, 17 февраля, на предсезонном сборе в Турции команда «Львов» провела товарищеский поединок с датским клубом «Люсенг».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу соперника украинцев. Для «Львова» эта неудача стала первой на турецком сборе.

Товарищеский матч

«Львов» – «Люсенг» Дания – 0:2

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Источник Sport.ua
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