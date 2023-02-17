Источник: Львов собирается подписать защитника из Буркина-Фасо

Клуб УПЛ «Львов» собирается подписать защитника Оулу Траоре из Буркина-Фасо.

Траоре чаще всего играет на левом фланге обороны, но может выступить и в амплуа центрального защитника.

27-летний Оула Траоре ранее выступал за клуб «Хоройя» из Гвинеи, но с лета 2022 года находится в статусе свободного агента.

В активе Траоре – 8 матчей за сборную Буркина-Фасо, причем три поединка защитник сыграл в квалификации к чемпионату мира 2022.