Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 05:26 | Обновлено 17 февраля 2023, 05:36
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Источник: Львов собирается подписать защитника из Буркина-Фасо
27-летний Оула Траоре ранее выступал за гвинейский клуб «Хоройя»
17 февраля 2023, 05:26 | Обновлено 17 февраля 2023, 05:36
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Клуб УПЛ «Львов» собирается подписать защитника Оулу Траоре из Буркина-Фасо.
Траоре чаще всего играет на левом фланге обороны, но может выступить и в амплуа центрального защитника.
27-летний Оула Траоре ранее выступал за клуб «Хоройя» из Гвинеи, но с лета 2022 года находится в статусе свободного агента.
В активе Траоре – 8 матчей за сборную Буркина-Фасо, причем три поединка защитник сыграл в квалификации к чемпионату мира 2022.
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