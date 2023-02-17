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Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 05:26 | Обновлено 17 февраля 2023, 05:36
90
0

Источник: Львов собирается подписать защитника из Буркина-Фасо

27-летний Оула Траоре ранее выступал за гвинейский клуб «Хоройя»

17 февраля 2023, 05:26 | Обновлено 17 февраля 2023, 05:36
90
0
Источник: Львов собирается подписать защитника из Буркина-Фасо
Twitter. Оула Траоре

Клуб УПЛ «Львов» собирается подписать защитника Оулу Траоре из Буркина-Фасо.

Траоре чаще всего играет на левом фланге обороны, но может выступить и в амплуа центрального защитника.

27-летний Оула Траоре ранее выступал за клуб «Хоройя» из Гвинеи, но с лета 2022 года находится в статусе свободного агента.

В активе Траоре – 8 матчей за сборную Буркина-Фасо, причем три поединка защитник сыграл в квалификации к чемпионату мира 2022.

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Оула Траоре Львов трансферы УПЛ трансферы свободный агент Хоройя Буркина-Фасо
Источник Sportarena
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